Минздрав Подмосковья: полсотни бригад скорой помощи выехали к Crocus City Hall

Более пятидесяти бригад скорой медпомощи выехали к Crocus City Hall, где ранее произошли стрельба и пожар. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

В частности, было направлено свыше тридцати подмосковных и два десятка столичных бригад скорой медпомощи. Медики региона готовы оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

Также в ГУ МЧС России по региону сообщили, что пожарные вывели порядка ста человек из подвала горящего здания. Подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направили на поиск и спасение людей. Людей снимают с крыши здания.