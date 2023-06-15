Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской области

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси въехала на территорию Запорожской области, контролируемую Россией, сообщают экстренные службы региона.

Миссия направляется в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Представители МАГАТЭ оценят ситуацию на станции, сложившуюся после разрушения Каховской ГЭС. Из ее водохранилища подавалась вода для охлаждения реакторов.

Глава МАГАТЭ уже дважды посещал станцию за последний год. На Запорожской АЭС постоянно присутствуют специалисты контролирующей организации, которые постоянно меняются. Гросси заявлял о необходимости увеличить количество инспекторов на АЭС.