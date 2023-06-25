Молодой человек грозился взорвать одну из гимназий в Подмосковье

В минувшую пятницу восемнадцатилетний парень пригрозил охране взорвать образовательное учреждение в Люберцах из-за того, что его не пропустили на выпускной к подруге. Об этом сообщает SHOT .

Отмечается, что парня не пропустили, так как присутствовать было разрешено только родственникам. Олег додумался угрозами заставить пропустить его в гимназию. Он заявил, что если его не пропустят, то он взорвет бомбу, которую якобы имел при себе.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые не нашли взрывчатку ни у Олега, ни на территории учреждения. К счастью, выпускной прошел успешно, так как никого не потребовалось эвакуировать. В настоящий момент в отношении парня проводится проверка.