МЧС предупредило жителей Подмосковья о ночных заморозках

МЧС: в Подмосковье ночью температура опустится до -1 градуса

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Московской области в ночь и утро 29 сентября ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Предупреждение распространило региональное управление МЧС России, пишет ТАСС.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха местами может опуститься до 0…-1 градуса. Кроме того, ночью и до 10:00 в регионе ожидается туман, из-за которого видимость может составить 200–700 метров.

Туман также возможен на территории Москвы. Спасатели рекомендуют жителям учитывать погодные условия и соблюдать осторожность.

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