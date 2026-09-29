Отравление психотропами: в Москве задержали мужчину, устроившего кровавый дебош с ножом в поликлинике

В Москве задержали мужчину за нападение на медсестру

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, который устроил дебош в поликлинике на улице Куусинена. Посетитель вел себя агрессивно, а затем бросил кухонный нож в сторону медсестры. Не ограничившись этим, он схватил со стойки регистрации шариковую ручку и нанес себе ранения, вызвавшие сильное кровотечение.

Как сообщили «Ленте.ру» в правоохранительных органах, после задержания мужчине оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали. По предварительным данным, врачи диагностировали у него состояние, указывающее на отравление психотропными веществами.

Инцидент произошел в медицинском учреждении, где задержанный находился в качестве посетителя. О состоянии здоровья медсестры, в сторону которой летел нож, не сообщается. Официальной информации о мотивах поступка также пока нет. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что медведи стали чаще попадаться людям на Камчатке.

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