Власти Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с медведем

Министерство экологии и природопользования Московской области в беседе с РИА Новости дало рекомендации о том, как вести себя при встрече с медведем. По словам представителей ведомства, в такой ситуации необходимо издавать громкие звуки и поднять над головой одежду, чтобы казаться выше. Убегать от зверя категорически нельзя.

В пресс-службе министерства также предупредили: при встрече с медвежонком запрещается приближаться к нему, даже если он находится один. Медведица может быть поблизости и проявить агрессию в защиту потомства.

По данным ведомства, обитающие на территории Подмосковья медведи обычно опасаются человека и избегают встреч с ним. Тем не менее специалисты рекомендуют не ходить в лес в одиночку и надевать яркую одежду — кричащие цвета отпугивают зверей. Кроме того, с собой следует брать свисток или другой предмет, издающий громкие звуки. Также важно находиться на открытой местности, избегать навалов деревьев и сильно закустаренных участков, где встреча с хищником наиболее вероятна.

Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск опасных ситуаций и сохранить безопасность при посещении лесов Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Бурятии хищники напали на пастухов.