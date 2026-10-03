Власти Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с медведем

РИА Новости: при встрече с медведем нельзя убегать

Безопасность

Министерство экологии и природопользования Московской области в беседе с РИА Новости дало рекомендации о том, как вести себя при встрече с медведем. По словам представителей ведомства, в такой ситуации необходимо издавать громкие звуки и поднять над головой одежду, чтобы казаться выше. Убегать от зверя категорически нельзя.

В пресс-службе министерства также предупредили: при встрече с медвежонком запрещается приближаться к нему, даже если он находится один. Медведица может быть поблизости и проявить агрессию в защиту потомства.

По данным ведомства, обитающие на территории Подмосковья медведи обычно опасаются человека и избегают встреч с ним. Тем не менее специалисты рекомендуют не ходить в лес в одиночку и надевать яркую одежду — кричащие цвета отпугивают зверей. Кроме того, с собой следует брать свисток или другой предмет, издающий громкие звуки. Также важно находиться на открытой местности, избегать навалов деревьев и сильно закустаренных участков, где встреча с хищником наиболее вероятна.

Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск опасных ситуаций и сохранить безопасность при посещении лесов Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Бурятии хищники напали на пастухов.

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