МВД назвало простой способ защититься от телефонных мошенников

МВД: прекращайте разговоры с неизвестными для защиты от мошенников

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Прекращение разговора с неизвестным собеседником остается одним из простых способов защиты от телефонных мошенников. Об этом напомнили в МВД России, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что злоумышленники используют различные схемы, пытаясь вовлечь граждан в опасные действия. Особое внимание в МВД обратили на подростков, которые могут оказаться в сложной ситуации и не обратиться за помощью из-за страха, что уже совершили правонарушение.

В полиции подчеркнули, что человек может остановиться и отказаться от дальнейшего участия в преступлении. В качестве правовой основы ведомство указало статью 31 УК РФ о добровольном отказе от преступления.

Согласно этой норме, добровольный отказ от совершения преступления до его окончания освобождает человека от уголовной ответственности за него. МВД также сообщило о специальном ресурсе, посвященном этой теме.

Ранее стало известно, что для переводов можно сообщать номер карты, но не код с обратной стороны.

Читайте также

Суды переходят на ИИ: юрист рассказала, когда нейросеть выйдет на смену судьям в РФ

Суды переходят на ИИ: юрист рассказала, когда нейросеть выйдет на смену судьям в РФ

«Пожизненное за 10 убийств»: прокуратура требует максимального срока для актера Алексея Гаськова

«Пожизненное за 10 убийств»: прокуратура требует максимального срока для актера Алексея Гаськова

Кражи и угоны авто в Нижнем Новгороде: раскрываемость выросла почти вдвое

Кражи и угоны авто в Нижнем Новгороде: раскрываемость выросла почти вдвое

Бундесвер растет: 451 тыс. анкет разослана молодым немцам

Бундесвер растет: 451 тыс. анкет разослана молодым немцам

Человек упал на пути: на одной из веток метро Москвы произошел сбой

Человек упал на пути: на одной из веток метро Москвы произошел сбой

Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников на подлете к Москве

«Обломки на газонах». ПВО сбили в небе над Москвой десять БПЛА

«Обломки на газонах». ПВО сбили в небе над Москвой десять БПЛА

Ужастик, лес и скорая: популярный тренд чуть не стоил жизни девушке из Подмосковья

Ужастик, лес и скорая: популярный тренд чуть не стоил жизни девушке из Подмосковья

Второе за сутки перекрытие: Крымский мост остановил движение машин

Второе за сутки перекрытие: Крымский мост остановил движение машин

На подлете к Москве сбили 131 дрон ВСУ

На подлете к Москве сбили 131 дрон ВСУ

Паводок в ЕАО: подтоплены 153 дачных дома

Паводок в ЕАО: подтоплены 153 дачных дома

Второй смертельный случай за месяцы: медведьнапал на человека

Второй смертельный случай за месяцы: медведьнапал на человека

Добавьте mosregtoday.ru в избранное