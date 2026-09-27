МВД назвало простой способ защититься от телефонных мошенников

Прекращение разговора с неизвестным собеседником остается одним из простых способов защиты от телефонных мошенников. Об этом напомнили в МВД России, пишет РИА Новости .

В ведомстве отметили, что злоумышленники используют различные схемы, пытаясь вовлечь граждан в опасные действия. Особое внимание в МВД обратили на подростков, которые могут оказаться в сложной ситуации и не обратиться за помощью из-за страха, что уже совершили правонарушение.

В полиции подчеркнули, что человек может остановиться и отказаться от дальнейшего участия в преступлении. В качестве правовой основы ведомство указало статью 31 УК РФ о добровольном отказе от преступления.

Согласно этой норме, добровольный отказ от совершения преступления до его окончания освобождает человека от уголовной ответственности за него. МВД также сообщило о специальном ресурсе, посвященном этой теме.

Ранее стало известно, что для переводов можно сообщать номер карты, но не код с обратной стороны.