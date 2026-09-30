Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» ЧП на борту самолета Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. По его мнению, пилоты могли возненавидеть друг друга задолго до трагедии, а проблема не в ноже, а в том, кто и почему пустил его в ход.

Сигнал тревоги и штурм кабины

Утром 30 сентября Boeing 737 авиакомпании Flydubai со 174 пассажирами на борту вылетел из Дубая. На подходе к Иордании экипаж подал сигнал бедствия 7700, а затем — 7500, означающий незаконный захват судна. Лайнер резко пошел на снижение.

В Израиле мгновенно подняли истребители и созвали экстренное совещание спецслужб. Однако захвата извне не было: трагедия разворачивалась внутри кабины. По предварительным данным, пилот из Омана напал с ножом на командира — гражданина ОАЭ.

Услышав крики, находящийся среди пассажиров израильский летчик вместе с другими мужчинами взломал дверь кабины. Им удалось обезвредить нападавшего и посадить лайнер в саудовском Табуке. Раненый командир, по данным СМИ, скончался.

Откуда в кабине нож?

По мнению эксперта Юрия Сытника, наличие ножа у экипажа — нормальная практика для аварийных ситуаций. В кабине могут находиться фонарик, зажигалка и обычный перочинный или складной нож, чтобы при необходимости обрезать ремни или вскрыть обшивку. Проблема кроется не в досмотре, а в самом применении инструмента. В данном случае, нож применили в ходе вероятного конфликта.

Главная причина трагедии, по словам Сытника, — психологическая несовместимость и накопленная усталость. После 3–4 месяцев интенсивной летной работы (особенно в пиковый летне-осенний сезон) люди в замкнутом пространстве начинают испытывать друг к другу сильное раздражение.

«Само по себе появление ножа в кабине самолета не означает нарушения требований безопасности. <…> Скорее всего, речь в данном случае шла не о боевом оружии, а об обычном складном или перочинном ноже. Поэтому проблема не в самом наличии ножа и не в том, чтобы ужесточать досмотр экипажей, а в том, кто, почему и при каких обстоятельствах применил его как оружие», — подчеркнул Сытник.

По словам пилота, когда в одной кабине оказываются два лидера, неспособных сработаться, возникает колоссальный риск. Сытник заклюичил: выявлять подобные конфликты — задача психологов и командного состава еще на земле, до того как эмоциональный выгорание перерастет в агрессию в воздухе.