Три медведя против двух мужчин: в Бурятии хищники напали на пастухов

В Бурятии двое мужчин всю ночь отбивались от трех медведей в лесу. Инцидент произошел 26 сентября, когда 64-летний пастух обнаружил пропажу двух телят.

По данным Telegram-канала «112», мужчина пас скот и, не обнаружив двух телят, позвал на помощь знакомого. Вооружившись, они отправились на поиски. Вскоре они нашли туши телят с рваными ранами. В этот момент на них бросились два медведя. Пенсионер успел выстрелить и убить обоих хищников. На звук выбежала еще одна медведица, которую мужчина только ранил.

Мужчины пошли по кровавому следу, но раненое животное нигде не находили. Внезапно медведица напала на одного из них. Второй бросился на помощь, но хищница покалечила и его. Совместными усилиями зверя удалось добить. Пострадавших доставили в больницу. Информации о состоянии их здоровья на момент публикации не поступало.

Ранее в Минэкологии рассказали о крупном хищном населении подмосковных лесов.