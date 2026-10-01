Три медведя против двух мужчин: в Бурятии хищники напали на пастухов

Двое жителей Бурятии отбились от трех медведей

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

В Бурятии двое мужчин всю ночь отбивались от трех медведей в лесу. Инцидент произошел 26 сентября, когда 64-летний пастух обнаружил пропажу двух телят.

По данным Telegram-канала «112», мужчина пас скот и, не обнаружив двух телят, позвал на помощь знакомого. Вооружившись, они отправились на поиски. Вскоре они нашли туши телят с рваными ранами. В этот момент на них бросились два медведя. Пенсионер успел выстрелить и убить обоих хищников. На звук выбежала еще одна медведица, которую мужчина только ранил.

Мужчины пошли по кровавому следу, но раненое животное нигде не находили. Внезапно медведица напала на одного из них. Второй бросился на помощь, но хищница покалечила и его. Совместными усилиями зверя удалось добить. Пострадавших доставили в больницу. Информации о состоянии их здоровья на момент публикации не поступало.

Ранее в Минэкологии рассказали о крупном хищном населении подмосковных лесов.

Читайте также

Медведь растерзал двух мужчин в российском регионе

Медведь растерзал двух мужчин в российском регионе

ВСУ атакуют в день выборов: над Подмосковьем сбили целую серию БПЛА

ВСУ атакуют в день выборов: над Подмосковьем сбили целую серию БПЛА

Ми-8 жестко сел в Эвенкии: пострадали бортмеханик и фельдшер

Ми-8 жестко сел в Эвенкии: пострадали бортмеханик и фельдшер

«Пояс крепостей» дал трещину: российские БПЛА стирают рубежи ВСУ под Краматорском

«Пояс крепостей» дал трещину: российские БПЛА стирают рубежи ВСУ под Краматорском

«Небо в огне». В ночь на 18 сентября над Россией сбили 58 дронов

«Небо в огне». В ночь на 18 сентября над Россией сбили 58 дронов

Роспотребнадзор усилил контроль из-за вспышки сыпного тифа в США

Роспотребнадзор усилил контроль из-за вспышки сыпного тифа в США

Жена Николая Ефремова резко ответила на слухи о проблемах с легкими мужа

Жена Николая Ефремова резко ответила на слухи о проблемах с легкими мужа

Две девочки-зацеперши получили удар током после игры на крыше поезда

Две девочки-зацеперши получили удар током после игры на крыше поезда

Медведи атакуют регионы России: в Красноярском крае возбудили дело из-за гибели людей

Медведи атакуют регионы России: в Красноярском крае возбудили дело из-за гибели людей

Атака на Москву: поврежден объект МНПЗ, сбито 186 дронов

Атака на Москву: поврежден объект МНПЗ, сбито 186 дронов

Глава OpenAI предупредил о снижении возможностей контроля над ИИ

Глава OpenAI предупредил о снижении возможностей контроля над ИИ

Рейды полиции в Рязанской области: задержаны трое находящихся в федеральном розыске

Рейды полиции в Рязанской области: задержаны трое находящихся в федеральном розыске

Добавьте mosregtoday.ru в избранное