В Петербурге легковушка столкнулась с фурой: водитель умер до приезда скорой

В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. После столкновения Volkswagen Polo получил серьезные повреждения, а его водитель скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Кадры публикует РЕН ТВ .

Авария произошла в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, легковушка столкнулась с большегрузом, принадлежащим логистической компании.

Удар оказался настолько сильным, что у Volkswagen Polo была повреждена верхняя часть кузова. Водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики уже не смогли ему помочь — мужчина умер до приезда скорой помощи.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Специалистам предстоит установить, как именно произошло столкновение легковушки с фурой и что стало причиной аварии.

В Госавтоинспекции Санкт-Петербурга сообщили, что обстоятельства ДТП и его точные причины сейчас выясняются. По результатам проверки будет установлено, что привело к смертельному столкновению.

Другие подробности аварии на данный момент не сообщаются.

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