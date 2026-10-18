Кишинев готов расследовать инциденты с дронами, но доказательств их российского следа нет, заявил RT посол РФ Олег Озеров. По его мнению, всплеск подобных происшествий в Европе напрямую связан с антироссийскими мероприятиями Запада.

Дипломат в эфире RT сообщил о готовности молдавских властей разбираться в случаях с пролетом беспилотников. При этом он допустил, что эти инциденты могли быть инсценированы украинскими спецслужбами. Озеров подчеркнул: у Кишинева до сих пор нет подтверждений того, что упавшие аппараты были российскими.

По наблюдению посла, пики активности с БПЛА в странах НАТО обычно совпадают с моментами, когда Запад согласовывает очередные меры против России.

«Сейчас такие форумы по всей Европе проводятся, особенно в странах Восточного блока, примыкающих к российской территории. И совершенно очевидно, что вся эта антидроновая истерия привязана к разжиганию агрессивных настроений в отношении нашей страны», — сказал он.

Напомним, российского посла вызывали в МИД Молдавии после падения неких беспилотников на территории республики. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указывала: обсуждения размещения украинских складов в Молдавии превращают Кишинев в перевалочную базу для снабжения ВСУ.