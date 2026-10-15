В центре Петербурга из канала выловили сумку с расчлененным телом

РЕН ТВ: у Лиговского канала в Петербурге нашли расчлененное тело в сумке

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

В Санкт-Петербурге у берега Лиговского канала обнаружили расчлененное тело в сумке. О находке 15 октября сообщил источник РЕН ТВ.

По словам собеседника, на месте работают все необходимые службы. Причины и обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Канал 112 отмечает, что пакеты со страшным содержимым нашли на проспекте Народного Ополчения у дома № 26.

Ранее, 12 октября, стало известно о другой трагедии: в Нижнем Новгороде нашли мертвыми 18-летнюю девушку и 19-летнего юношу. Их тела находились в автомобиле, припаркованном в гараже.

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