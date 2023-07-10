На юношу, пострадавшего в драке в Электростали, напали из-за цвета волос
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На юношу, который получил ножевые ранения в ходе драки в Электростали, напали из-за цвета его волос. Об этом сообщает прокуратура Подмосковья.
В ведомстве сообщили, что между двумя мужчинами и юношей в возрасте девятнадцати лет произошла ссора. Поводом стало недовольство первых цветом волос последнего.
В результате мужчины решили отрезать молодому человеку волосы и нанесли ему скальпированную рану головы. Юноша был доставлен в медучреждение с травмами.
По факту случившегося в области завели уголовное дело. Одного из нападавших задержали. По информации ГУ МВД РФ по региону, им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения. Поиски его соучастника продолжаются.