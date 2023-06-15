Недалеко от Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2

Очередное в текущем году землетрясение случилось недалеко от государства Тонга, что находится в Тихом океане. Подробности привела геослужба Соединенных Штатов 15 июня.

На данный момент известно, что угрозу возникновения цунами не объявляли. Магнитуда природного явления составила 7,2, а очаг находился довольно глубоко – на глубине в 167 километров.

Также специалисты отметили, что эпицентр землетрясения находился почти в 30 километрах от города под названием Нукуалоф, который и является столицей Тонга. Другие подробности уточняются, на данный момент о пострадавших или разрушениях не сообщается.