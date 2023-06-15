Новочеркасская ГРЭС возобновила подачу электроэнергии после вчерашнего пожара

Один из энергоблоков был включен в общую систему уже прошедшей ночью.

Энергоснабжение всех потребителей было возобновлено еще вчера, 14 июня. А в районе 4 часов утра в сеть был включен в сеть энергоблок №3. Ситуация полностью соответствует обещанию губернатора Ростовской области Василия Голубева. Он гарантировал, что после ликвидации огня все производственные мощности электростанции будут поэтапно вводить в строй невзирая на время суток. Об этом сообщило ТАСС.

Пожар на Новочеркасской ГРЭС произошел вчера днем. Там горела кровля на 6-м энергоблоке. Общая площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров. Три сотрудника предприятия при этом пострадали, еще 150 пришлось эвакуировать.