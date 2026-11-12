Опасность взрыва метана: в Кузбассе экстренно прикрыли пять крупных предприятий

В Кузбассе ради безопасности 60 человек экстренно остановили работы на пяти крупных угледобывающих предприятиях из-за нарушений, выявленных представителем Ростехнадзора Андреем Вилем, пишет VSE42.RU .

Повторить спокойный итог прошлой недели в угольном регионе не удалось. Как рассказал официальный представитель ведомства Андрей Виль в своих соцсетях, с 5 по 11 ноября 2026 года инспекторы оформили пять протоколов о временном запрете деятельности. По его словам, своевременное вмешательство позволило уберечь жизнь и здоровье порядка 60 горняков, которым грозила опасность при возможных взрывах пыле-метановоздушной смеси.

Нарушения на объектах фиксировали одно за другим:

5 ноября на шахте «Чертинская-Коксовая» остановили выемку угля в лаве № 553. Там выявили проблемы с креплением выработки, герметизацией дегазационной скважины, а также нарушения взрывобезопасности электрооборудования и эксплуатации конвейера. По решению суда работы заморозили на 15 суток.

5 ноября на шахте имени С. М. Кирова запретили откачку воды и другие операции в вентиляционной печи из-за нехватку воздуха, превышения концентрации метана и сбоев в системе аэрогазового контроля. Ограничение ввели сразу на 90 суток.

9 ноября на шахте «Сибирская» приостановили работу подвесного дизель-гидравлического локомотива.

9 ноября на шахте «Грамотеинская» заблокировали приемку угля на склад из-за нарушений правил хранения и отсутствия мер по тушению очагов самовозгорания.

11 ноября на шахте «Ольжерасская-Новая» остановили эксплуатацию дизельной тележки.

Материалы по всем выявленным фактам переданы в судебные инстанции для принятия дальнейших решений.