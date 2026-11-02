Раннее бронирование: турэксперт объяснила, как сэкономить на отдыхе в новогодние каникулы

Пока в России световой день сокращается, а температура за окном падает ниже нуля, туристический рынок уже фиксирует ажиотажный спрос на зимние направления. Турагент Алина Шумилова в беседе с NEWS.ru назвала Таиланд абсолютным лидером предстоящего новогоднего сезона, отметив, что бронировать отдых на праздники нужно уже сейчас.

По ее словам, Таиланд заслуженно считается зимним хитом для российских туристов. По словам Алины Шумиловой, курорты Пхукет, Као Лак и Краби предлагают идеальное сочетание теплого моря, обилия экзотических фруктов и живописных пляжей. В топ-5 направлений также вошли Вьетнам (с акцентом на остров Фукуок), Мальдивы, ОАЭ и Египет.

Каждое из этих мест закрывает определенную потребность путешественников:

- Вьетнам (Фукуок): прекрасное время для классического пляжного отдыха, которое подойдет как семьям с детьми благодаря развитой инфраструктуре, так и парам.

- Мальдивы: выбор для тех, кто хочет полностью отключиться от рабочих чатов и суеты, наслаждаясь исключительно океаном и уединением.

- ОАЭ: направление для активных туристов, которым недостаточно просто лежать на шезлонге. Дубай и Абу-Даби предлагают насыщенную экскурсионную программу, шопинг и мировые гастрономические премьеры.

- Египет: самый прагматичный вариант для тех, кто не готов тратить долгие часы на перелет. Это проверенная классика с отличным соотношением цены и качества, доступная анимации и коралловым рифам.

Главный практический вывод из прогноза эксперта — необходимость раннего бронирования. Новогодние даты традиционно являются самыми дорогими в году, а количество мест на рейсах строго ограничено. Как отмечает турагент, наиболее интересные варианты по соотношению цены и качества разбирают в первую очередь. По данным Российского союза туриндустрии на конец сентября, лидерами бронирований уже сейчас являются Египет (36,2%), Таиланд (18,3%) и ОАЭ (17,1%).

С точки зрения логистики и визового режима, Египет и ОАЭ остаются самыми доступными направлениями с коротким перелетом, однако в декабре и январе Красное море может быть прохладным для купания, поэтому туристы часто выбирают отели с подогреваемыми бассейнами. Таиланд и Вьетнам требуют больше времени в пути, но гарантируют стабильную тропическую погоду и температуру воды около +28 °C на протяжении всех каникул. При планировании бюджета стоит учитывать, что Мальдивы и Таиланд относятся к премиум-сегменту (от 150–250 тысяч рублей на двоих), в то время как Египет и ОАЭ позволяют найти более бюджетные варианты (от 50–60 тысяч рублей).

Турэксперт резюмировала, что Таиланд удерживает статус главного экзотического направления для встречи Нового года, но конкуренция со стороны Вьетнама и классических Египта с ОАЭ остается высокой. Ключ к успешному и выгодному отдыху в пик сезона — раннее планирование. Бронирование путевки за несколько месяцев позволяет не только гарантировать наличие мест, но и сэкономить значительную сумму, так как цены на авиабилеты и отели растут по мере приближения дат вылета.

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