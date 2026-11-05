Россиянину вернули права после случайных «похорон»

Мертвый по документам нижегородец добился возвращения прав

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Жителю Нижегородской области пришлось буквально доказывать государству, что он жив, после того как его по ошибке внесли в списки умерших, о чем сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.

Из-за путаницы при процедуре опознания документы нижегородца — паспорт, ИНН, СНИЛС и медицинский полис — оказались заблокированы. Мужчина лишился возможности официально трудиться и получать врачебную помощь, а его семье пришлось выживать на скромную пенсию супруги.

Как пояснила Лантратова, пострадавший обратился за защитой к нижегородскому омбудсмену Оксане Кислицыной. Благодаря вмешательству правозащитников удалось возобновить судебные разбирательства и добиться отмены ошибочного решения о смерти. На финальном этапе региональное управление по вопросам миграции признало паспорт гражданина действительным. Теперь его документы разблокированы, а сам он вернулся к полноценной жизни.

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