Медведь устроил незапланированные перерывы в работе дорожников под Кировом

Строительство новой трассы в Кировской области запомнилось рабочим не только сложным рельефом, но и неожиданными встречами с лесным хищником. Министр транспорта региона Артем Драчков рассказал о медведе, который заставлял дорожников укрываться в кабинах спецтехники. Его комментарий передает progorod43 .

Незваный гость периодически появлялся возле строительной площадки. При виде косолапого сотрудникам приходилось прерывать работу и пережидать его визиты внутри грузовиков.

Тем не менее встреча с хищником не остановила строительство 16-километрового участка дороги между поселками Пинюг и Скрябино в Подосиновском округе. Работы уже близятся к завершению.

По словам главы регионального Минтранса, строителям осталось укрепить обочины и установить дорожные знаки. Дорожную разметку уже нанесли. В ближайшее время участок планируют принять в эксплуатацию.

Работы проходили в непростых условиях: местность вокруг трассы отличается обилием лесов и болот. А встречи с медведем стали еще одним испытанием для строительной бригады.

Отметим, что осенний сезон 2026 года оказался непростым и в других регионах страны. Медведи напоминали о себе жителям Алтайского и Забайкальского краев, Красноярского края, Амурской, Иркутской, Вологодской, Архангельской, Кемеровской, Новгородской и Томской областей. Случаи появления хищников также отмечали в Бурятии, Тыве, Республике Алтай, на Камчатке и Чукотке. В поисках пропитания животные приближались к человеческому жилью, попадали в населенные пункты и создавали угрозу для местных жителей.