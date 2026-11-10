До 20% скидки на элитное жилье: риелтор Котов назвал выгодные схемы

Риелтор Котов рассказал, где девелоперы дают скидки до 20%

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Самые щедрые декабрьские скидки ждут покупателей в уже сданных домах, где зависло много непроданных квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя агентства недвижимости Игоря Котова.

Логика застройщиков проста: пустующие объекты тянут деньги на содержание, поэтому до конца года их готовы распродавать — по отдельным лотам дисконт доходит до 12-15%. Торговаться есть смысл и за просторные квартиры от 120 кв. м: они уходят медленнее компактного жилья. А в элитном сегменте при бюджете от ₽150 млн. индивидуальные скидки могут перевалить за 20%. Еще один сигнал — проекты, которые продаются больше двух лет с реализацией ниже 60%: там тоже возможны дополнительные уступки.

Но за красивыми цифрами Котов советует смотреть внимательно. Скидка 10% на жилье с базовой отделкой обернется ремонтом до 20% от стоимости квартиры. Ипотека под 0,01% на первый год нередко уже зашита в цену — объект может оказаться на ₽2-3 млн. дороже аналогов. А бонусы в виде машино-места, кладовой или отсрочки тоже требуют калькуляции: в Москве парковочное место в некоторых проектах тянет на ₽3-4 млн.

Ранее эксперт Кальницкая раскрыла время суток, когда квартира показывает свое истинное лицо.

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