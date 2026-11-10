Водород вместо дизеля: в Орехово-Зуеве собирают первый в России экологичный поезд

REGIONS: Демиховский завод готовит к тестам уникальный водородный поезд

Общество

Фото: [Демиховский машиностроительный завод]

На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуеве завершают сборку первых составов инновационного водородного поезда, который призван заменить дизельные аналогии. Об этом сообщили в пресс-службе Трансмашхолдинга, передает REGIONS.

Новый подвижной состав разработан специально для работы на участках железных дорог без электрических сетей. Главным технологическим новшеством стала отдельная бустерная секция с водородными силовыми установками — благодаря ей поезд работает практически бесшумно, обладает высоким КПД и совсем не загрязняет атмосферу. Разработчики уделяют особое внимание комплексу систем безопасности для защиты пассажиров и поездной бригады.

Масштабные испытания поезда, включая детальную проверку его энергетической системы, стартуют на заводе в ноябре 2026 года. Если все тесты пройдут успешно, в 2027 году поезд отправят на сертификацию, после чего начнется подготовка к запуску коммерческих рейсов.

Пилотной площадкой для обкатки экотранспорта станет Сахалин — проект реализуется совместно с РЖД, Минпромторгом РФ и правительством островного региона. В случае успешного старта на Сахалине технологию начнут внедрять на других неэлектрифицированных магистралях страны.

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Орехово-Зуево

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