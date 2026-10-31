Россиянка разочаровалась в бархатном сезоне в Турции

Живущая в Турции российская тревел-блогерша назвала бархатный сезон 2026 года худшим за последние годы и поделилась наблюдениями в личном блоге «Мама на море | Турция и путешествия», передает Lenta.ru .

По наблюдениям автора, октябрь в Анталье выдался на редкость неудачным: дожди, облачность и холод вместо привычного осеннего тепла. Больше всего блогерше было жалко туристов, которые специально выбрали турецкий курорт, чтобы отдохнуть в комфортную погоду — без августовской жары, но с возможностью и на пляже полежать, и на экскурсии съездить. Вместо этого отпускникам приходится то и дело доставать куртку и сверяться с прогнозом перед каждой прогулкой.

При этом море у берегов Антальи, по словам россиянки, по-прежнему теплое — около 25 градусов, так что купаться вполне комфортно. В этих местах нередко плавают и в ноябре, и сама блогерша закрывать пляжный сезон пока не планирует.