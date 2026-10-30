«Единая Россия» планирует закрепить в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан

«Единая Россия» закрепляет в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан, который приняли в первом чтении Важнейшие критерии бюджета для партии — его социальная направленность, соответствие целям развития страны, которые ставит президент Владимир Путин, и финансирование Народной программы, с которой партия победила на выборах. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Представленный Правительством документ этим критериям соответствует, поэтому наша фракция единогласно поддержала его в первом чтении. Работу над бюджетом мы начали еще в ходе избирательной кампании и продолжили уже с новым составом фракции „Единой России“. В проработке документа активно участвовали наши депутаты — ветераны спецоперации. Их позиция позволила усилить бюджетные решения», — акцентировал он.

Он подчеркнул, что в бюджете предусматриваются средства на индексацию пенсий и пособий, повышение минимального размера оплаты труда и поддержку семей с детьми, включая финансирование единого пособия и индексацию материнского капитала. По его словам, там также учтены положения Народной программы «Единой России» по развитию системы образования, строительству и капремонту школ и детских садов.

Ко второму чтению в соответствии с поручением Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева партия внесет ряд поправок в документ, которые касаются развития территорий, расширения социальных льгот, поддержки села.

«Детский» бюджет трехлетки составит 10 трлн рублей, они будут направлены на обеспечение выплаты единого пособия на детей. Более 2 млн семей получат материнский капитал. Его размер в следующем году составит 778,5 тыс. рублей на первого ребенка и более 1 млн — на второго (если не был получен на первого).

Горячее питание в школах будут получать 5,8 млн детей. Система долговременного ухода только в следующем году охватит 185 тыс. человек, помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний получат почти 800 тыс. человек.

За три года планируется отремонтировать более 2,4 тыс. школ и 982 детских сада, а также 269 общежитий, 754 учреждений СПО. Заложены средства на поставку 9 тыс. школьных автобусов, переоснащение более 600 библиотек, модернизацию 163 музеев и 427 сельских домов культуры, ежегодную поддержку 100 детских и кукольных театров. Будет благоустроено более 15 тыс. общественных пространств и столько же дворов.

Еще 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта в субъектах и приобретение в общей сложности 10 тыс. автобусов и трамваев. На реализацию национальных целей развития и национальных проектов предусмотрено более 19 трлн рублей.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Кобылкин напомнил, что партия активно работала над документом вместе с Кабмином и в комитетах Госдумы.

Помимо этого, прорабатываются бюджеты и в регионах. Так, в Подмосковье проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов принят к рассмотрению на третьем заседании Мособлдумы. Как отметил секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, после этого документ поступит в профильные комитеты и фракции, а 11 ноября пройдут публичные слушания, на которых жители смогут подать свои предложения в бюджет.

Он уточнил, что доходы в 2027 году запланированы на уровне 1 трлн 229 млрд рублей, расходы — 1 трлн 287 млрд рублей. Более половины всех расходов предусмотрено на ключевые социальные программы. Брынцалов также обратил внимание, что семьи с детьми остаются безусловным приоритетом. Кроме того, приоритетными остаются участники специальной военной операции и их близкие. Продолжится и масштабная программа модернизации ЖКХ — средства на эти цели также предусмотрены.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании с руководством партии и членами Правительства заявил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению нужно сохранить расходы по приоритетным направлениям Народной программы. Он поручил депутатам фракции «Единой России» при необходимости проработать с Правительством вопрос дополнительного финансирования, а также подготовить и обеспечить принятие соответствующих постановлений Государственной Думы.

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