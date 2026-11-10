От десен до увлажнителя: как подготовить организм к зиму и не навредить здоровью

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Перед наступлением холодов россияне традиционно начинают скупать витамины, однако врачи советуют обратить внимание на скрытые угрозы — от состояния десен до сухого воздуха в квартирах, рассказал REGIONS врач-терапевт Евгений Тарасов.

По словам специалиста, хронические воспаления в полости рта незаметно подтачивают защитные силы организма. Кровоточивость десен и запущенный кариес создают постоянный очаг инфекции, поэтому перед началом зимнего сезона эксперт рекомендует обязательно посетить стоматолога.

Второй важной проблемой становится микроклимат в помещениях. Работающие батареи превращают квартиры в подобие пустыни: пересушенный воздух высушивает носоглотку, лишая ее естественной защиты от вирусов. Тарасов советует использовать увлажнители воздуха, не забывая регулярно менять в них воду, чтобы избежать размножения микробов. Кроме того, постоянная заложенность носа и привычка дышать ртом требуют визита к ЛОР-врачу, поскольку нормальное носовое дыхание критически важно для фильтрации воздуха.

Терапевт также напомнил об опасности бесконтрольного приема антибиотиков при первых признаках ОРВИ — против вирусов они бессильны, но могут вызвать опасную резистентность бактерий. Завершает список распространенных ошибок увлечение изнуряющими тренировками: попытки резко привести себя в форму к зиме или праздникам на фоне нехватки отдыха лишь истощают силы организма.

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