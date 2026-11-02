Чудо у храма в Видном: розовые кусты зацвели на фоне поздней осени

В Ленинском городском округе жители заметили редкое для поздней осени явление: у видновского храма распустились розы, что стало настоящим чудом. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает REGIONS .

Несмотря на холодные ночи и приближение зимы, декоративные кустарники возле Успенского храма в Видном сохранили зеленые листья и дали свежие бутоны. Местная жительница Мария Скорик запечатлела растения на камеру телефона.

По ее словам, розы цветут вокруг храма так красиво, что рука не поднимается их срезать. На дворе глубокая осень, почти финал сезона, но яркие лепестки стойко держатся и радуют глаз в пасмурные дни.

Полюбоваться необычным контрастом жители Видного могут на храмовой территории до наступления серьезных морозов.