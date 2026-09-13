Пранкер накормил СМИ фальшивыми эксклюзивами о концерте Канье Уэста

Сетевой мистификатор устроил масштабный розыгрыш для прессы, несколько недель генерируя ложные новости о выступлении американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге от лица крупнейшей спортивно-концертной площадки города. Об этом со ссылкой на Baza сообщает Газета.ру .

История вокруг выступления американской звезды в Северной столице обросла неожиданными подробностями. На фоне шумихи вокруг возможного приезда артиста местный блогер решил устроить пранк, создав имитацию работы официальной пресс-службы. Для реализации замысла он запустил специального Telegram-бота с деловым описанием, изменил название своего прежнего канала на «Газпром-арена для СМИ» и нагнал туда для убедительности около 5 тыс. подписчиков.

Ответы на запросы корреспондентов пранкер генерировал с помощью нейросети, а также активно делился ложной информацией с администраторами сообществ, где собирались потенциальные покупатели билетов. Ни одно из обращавшихся медиа не проверило дату создания бота, совпавшую с днем заявленного подписка договора между организаторами и площадной.

Выступления артиста планировались на 10 и 11 октября. Однако 24 августа представители стадиона официально опровергли наличие каких-либо юридических договоренностей. В свою очередь генеральный директор Say Agency Анна Субчева заявила, что мероприятие было согласовано, но потребовался дополнительный пакет документов, находящийся на проверке. Руководитель компании подчеркнула, что площадка меняться не будет из-за специфических климатических условий Петербурга, а в случае отмены деньги за билеты полностью вернут.

Ранее издание Super сообщало, что организаторы концерта Уэста в Петербурге удалили документы о «Газпром Арене» из официального канала.