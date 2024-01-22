Парк «Степаново» в Подмосковье временно закрыли после аварии на фуникулере

Горнолыжный парк «Степаново» закрыт на профилактические мероприятия после остановки фуникулера с людьми, сообщается в соцсетях парка.

Инцидент произошел 19 января. В результате поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника. По последним данным, из-за аварии пострадали три человека, двое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что дорога к горнолыжному курорту «Роза хутор» в Сочи оказалась заблокирована из-за того, что на нее сошел сель.