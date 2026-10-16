Пассажиры добирались на попутках: как автобус увяз в снегу на Сахалине

На Сахалине пассажирский автобус № 503 попал в снежный плен на перевале между Тымовским и Александровск-Сахалинским. Утром 16 октября дорогу замело, и в снежной колее застряли не только легковые машины, но и общественный транспорт. Об этом сообщил «АСТВ»⁠.