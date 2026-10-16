Пассажиры добирались на попутках: как автобус увяз в снегу на Сахалине
АСТВ: автобус № 503 с пассажирами застрял в снежной колее на Сахалине
На Сахалине пассажирский автобус № 503 попал в снежный плен на перевале между Тымовским и Александровск-Сахалинским. Утром 16 октября дорогу замело, и в снежной колее застряли не только легковые машины, но и общественный транспорт. Об этом сообщил «АСТВ».
По данным источника, некоторые пассажиры автобуса были вынуждены добираться до пункта назначения на попутках. Через некоторое время к решению проблемы подключились дорожники: проезжую часть расчистили, а автобус вызволили из снежного плена. Движение на перевале было осложнено из-за непогоды.