Кинологи оперативно проверили торгово-развлекательный комплекс в Красногорске: информация о минировании не подтвердилась

В среду, 7 октября, в подмосковном Красногорске произошел инцидент, связанный с угрозой минирования. На пульт Системы-112 поступил анонимный звонок о том, что торгово-развлекательный комплекс «Рига-Молл» заминирован. ТРК расположен на Новорижском шоссе. Реакция последовала незамедлительно.

Из здания оперативно эвакуировали посетителей и сотрудников — всего около 200 человек. Это стандартная процедура, которую проводят при подобных сигналах, чтобы исключить любые риски для людей.

После эвакуации помещения комплекса обследовали специалисты. В проверке участвовали сотрудники полиции и кинологи. Они тщательно осмотрели здание, однако ничего подозрительного не нашли.

В пресс-службе администрации муниципалитета сообщили: информация о минировании не подтвердилась. Опасных предметов в «Рига-Молл» не обнаружено. Торговый центр вернулся к обычной работе.