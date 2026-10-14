МЧС предупредило москвичей о сильном дожде до утра 15 октября

Сильный дождь ожидается в столице с 21:00 14 октября до 10:00 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, передает Агентство городских новостей « Москва ».

Ведомство призвало водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Также автомобилистам рекомендовали не оставлять машины рядом с деревьями.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, не укрываться от дождя под деревьями и внимательно следить за детьми. В МЧС подчеркнули, что во время непогоды необходимо соблюдать осторожность.

При возникновении чрезвычайной ситуации жители могут обратиться за помощью по номерам 101 или 112. Также работает телефон доверия столичного управления МЧС: 8 (495) 637-31-01.

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