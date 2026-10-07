Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае

На территории Пермского края введен режим «Беспилотная опасность». Оперативные службы региона приведены в состояние готовности, сообщили в Министерстве территориальной безопасности края.

Жителей призвали сохранять бдительность и не поддаваться панике. Информация о введении режима была опубликована региональным ведомством в мессенджере MAX.

Ночью 7 октября аналогичные предупреждения об угрозе беспилотников поступали из ряда регионов России, включая Крым, Татарстан, Самарскую и Ульяновскую области. Соответствующие сообщения размещали МЧС и местные органы власти.

В целях безопасности Росавиация временно ограничивала полеты в аэропортах 12 городов. В их числе оказались Самара, Казань, Пенза, Ижевск, Чебоксары, Саратов и Саранск.

Ранее в Подмосковье приступили к восстановлению домов, пострадавших после атаки БПЛА.