Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае
В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»
На территории Пермского края введен режим «Беспилотная опасность». Оперативные службы региона приведены в состояние готовности, сообщили в Министерстве территориальной безопасности края.
Жителей призвали сохранять бдительность и не поддаваться панике. Информация о введении режима была опубликована региональным ведомством в мессенджере MAX.
Ночью 7 октября аналогичные предупреждения об угрозе беспилотников поступали из ряда регионов России, включая Крым, Татарстан, Самарскую и Ульяновскую области. Соответствующие сообщения размещали МЧС и местные органы власти.
В целях безопасности Росавиация временно ограничивала полеты в аэропортах 12 городов. В их числе оказались Самара, Казань, Пенза, Ижевск, Чебоксары, Саратов и Саранск.
Ранее в Подмосковье приступили к восстановлению домов, пострадавших после атаки БПЛА.