Роспотребнадзор раскрыл причину противоэпидемических мероприятий в Иркутской области

Роспотребнадзор не подтвердил противоэпидемические меры из-за чумы под Иркутском

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/SeventyFour]

Противоэпидемические мероприятия в Иркутской области, о которых стало известно в начале октября, были связаны с профессиональной деятельностью заболевшей сотрудницы института и ее пневмонией, а не чумой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В начале октября СМИ написали, что в Шелехове Иркутской области сотрудница противочумного института якобы скончалась от легочной чумы. Пациентку подключали к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли. В Роспотребнадзоре тогда уточнили: у женщины выявили пневмонию неустановленной этиологии. Ведомстве не подтверждает чуму, о которой теперь так много говорят в масс-медиа и соцсетях.

В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты определили максимально широкий круг людей, контактировавших с заболевшей, и установили за ними медицинское наблюдение, включая лабораторные исследования. Отклонений в состоянии их здоровья, связанных с инфекцией, не зафиксировано.

Кроме того, 8 октября карантин в Приангарье отменили. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что заболевшая была привита и обладала иммунитетом к опасным инфекциям, с которыми работала. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявили.

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