Подросток в Москве набросился с ножом на фельдшера и санитара

Mash: в Москве подросток ранил двух сотрудников скорой помощи

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В столице 17-летний подросток напал с ножом на сотрудников скорой помощи, прибывших по вызову его матери. Об этом сообщает Mash, передает информацию «Лента.ру».

По данным издания, 36-летняя женщина вызвала медиков, однако ее сын заперся в туалете. Когда сотрудники скорой попытались попасть внутрь, молодой человек открыл дверь и атаковал их с ножом. Сообщается, что подросток и его мать состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

В результате нападения санитар и 40-летний фельдшер получили порезы. Оба пострадавших были госпитализированы.

Издание также напомнило о другом инциденте в Москве. Утром 1 сентября на улице Белореченской мужчина напал на прихожан возле храма, а затем атаковал прибывшую бригаду скорой помощи. Серьезные травмы получила фельдшер. Нападавшего нейтрализовал очевидец с оружием.

Ранее сообщалось, что треть мест в полиции Нижегородской области пустует.

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