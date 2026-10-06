Подросток в Москве набросился с ножом на фельдшера и санитара

В столице 17-летний подросток напал с ножом на сотрудников скорой помощи, прибывших по вызову его матери. Об этом сообщает Mash, передает информацию « Лента.ру ».

По данным издания, 36-летняя женщина вызвала медиков, однако ее сын заперся в туалете. Когда сотрудники скорой попытались попасть внутрь, молодой человек открыл дверь и атаковал их с ножом. Сообщается, что подросток и его мать состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

В результате нападения санитар и 40-летний фельдшер получили порезы. Оба пострадавших были госпитализированы.

Издание также напомнило о другом инциденте в Москве. Утром 1 сентября на улице Белореченской мужчина напал на прихожан возле храма, а затем атаковал прибывшую бригаду скорой помощи. Серьезные травмы получила фельдшер. Нападавшего нейтрализовал очевидец с оружием.

Ранее сообщалось, что треть мест в полиции Нижегородской области пустует.