Перечислены особенности ведения боев в зоне спецоперации во время снегопада
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По словам военного эксперта Василия Дандыкина, возможности техники украинской армии во время снегопада ограничены. Об этом сообщает «Лента.ру».
Он добавил, что в такую погоду весьма плохая видимость, поэтому крайне тяжело работать артиллерии. Кроме того, почти не работает беспилотная авиация и авиация, поскольку операторам тяжело ею управлять.
По мнению эксперта, Вооруженным Силам РФ во время снегопада также необходимо проявлять повышенное внимание для определения вражеских подразделений, включая диверсионно-разведывательные группы.
Он отметил, что на Украине снегопад сопровождается слабыми морозами, из-за чего снег перемешивается с водой и грязью. Все это оказывает негативное влияние на передвижении штормовых подразделений.