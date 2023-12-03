Перечислены особенности ведения боев в зоне спецоперации во время снегопада

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, возможности техники украинской армии во время снегопада ограничены. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он добавил, что в такую погоду весьма плохая видимость, поэтому крайне тяжело работать артиллерии. Кроме того, почти не работает беспилотная авиация и авиация, поскольку операторам тяжело ею управлять.

По мнению эксперта, Вооруженным Силам РФ во время снегопада также необходимо проявлять повышенное внимание для определения вражеских подразделений, включая диверсионно-разведывательные группы.

Он отметил, что на Украине снегопад сопровождается слабыми морозами, из-за чего снег перемешивается с водой и грязью. Все это оказывает негативное влияние на передвижении штормовых подразделений.