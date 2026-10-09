Почему большие собаки живут меньше маленьких? Секрет может скрываться в их ДНК

Science: крупные собаки могут стареть быстрее мелких из-за «прыгающих» генов ДНК

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Ученые нашли возможное объяснение, почему большие собаки обычно стареют быстрее и живут меньше маленьких, пишет The Independent со ссылкой на исследование в журнале Science. Причина может быть связана с так называемыми «прыгающими» участками ДНК, которые способны копировать себя и вставляться в новые места генома.

Исследователи изучили данные 864 собак из проекта Dog Aging Project. Их особенно заинтересовал участок LINE1, активность которого организм обычно старается сдерживать.

Оказалось, что у крупных собак эта защита с возрастом ослабевает сильнее: они теряют примерно на 35% больше химических меток, которые помогают удерживать LINE1 под контролем.

Когда такие участки ДНК становятся активнее, они могут чаще перемещаться внутри генома и повреждать его. Ученые предполагают, что это может ускорять старение.

Неожиданно выяснилось и то, что у крупных самок активность LINE1 может быть выше, чем у самцов.

Однако исследователи пока не знают, является ли работа LINE1 причиной быстрого старения или лишь его следствием. Если связь подтвердится, открытие может помочь не только продлить здоровую жизнь крупных собак, но и лучше понять механизмы старения у людей.

иностранная пресса

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