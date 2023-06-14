По селу в Белгородской области ВСУ ударили из «Градов»

Украинцы вновь атаковали село Соболевка, что в Валуйском горокруге Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своих сетях .

По его данным, ВСУ выпустили снаряды из «Градов», предварительно, среди граждан никто не пострадал. При этом сообщается, что повреждения зафиксированы в пяти жилых домах: где-то вылетели окна, где-то повреждены хозпостройки, посечены крыши.

Известно, что повреждения выявили и на территории одного из сельхозпредприятий, там пострадало административное здание и четыре машины. Другие подробности уточняются.