Подмосковье признано лидером в ЦФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС

Команда ГУ МЧС России по Московской области была признана лидером на соревнованиях ЦФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте.

Финал соревнований прошел в Иваново. За победу в нем боролись три команды - из Подмосковья, а также Калужской и Рязанской областей. Участникам нужно было провести аварийно-спасательные работы на реальных автомобилях. В частности, требовалось оперативно и правильно эвакуировать пострадавших из авто, а затем оказать им первую помощь.

Во время финального забега практически наравне держались команды Подмосковья и Калужской области. В результате победили участники из Подмосковья. Команда будет представлять ЦФО на всероссийском этапе соревнований.

Также спасатели Ногинского спасательного центра стали победителями среди воинских и спасательных формирований.