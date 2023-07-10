Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившуюся при сборе грибов женщину

Работники 205-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вывели из леса в Лотошинском городском округе 55-летнюю местную жительницу, которая заблудилась во время сбора грибов.

Инцидент произошел накануне. Как рассказал замначальника территориального управления № 3 Сергей Военнов, слова которого приводит пресс-служба ведомства, о происшествии в Систему-112 сообщил супруг потерявшейся женщины. Мужчина рассказал, что самостоятельные поиски жены не увенчались успехом. Спасатели оперативно прибыли на место и начали прочесывать лес.

«К счастью, у заблудившейся <…> женщины с собой был заряженный телефон, и специалисты смогли поддерживать с ней связь», — рассказал Военнов.

Поиски продлились около часа. Женщина сама вышла навстречу к работникам «Мособлпожспаса». Ориентиром для заблудившейся послужили звуковые сигналы от спасателей. В медицинской помощи она не нуждалась.

Ранее подмосковные спасатели вывели из леса 12-летнего подростка, который заблудился, катаясь на велосипеде.