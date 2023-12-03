Подоляк признал неспособность Киева самостоятельно нарастить военное производство
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По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Незалежная своими силами не сможет увеличить военное производство для достижения паритета с Россией. Об этом он заявил на платформе одного из видеохостингов.
Ранее Москва направила государствам Североатлантического альянса ноту на фоне поставок вооружений Киеву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что все грузы, содержащие вооружение для Незалежной, будут законной целью для России.