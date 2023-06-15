Пограничники в Белоруссии сбили украинский беспилотник

Инцидент произошел еще в конце мая, но пограничный комитет республики рассказал о нем только сейчас.

ЧП произошло в Лоевском районе Гомельской области. Пограничный наряд, патрулировавший свой участок государственной границы, сначала услышал в небе звук работы двигателя, а затем уже обнаружил летящий вглубь белорусской территории дрон. Против беспилотного летательного аппарата было применено стрелковое оружие. Одна из пуль попала во взрывное устройство, которое он нес, за этим последовал взрыв. Впоследствии на месте происшествия были изъяты обломки дрона.

«Обнаружены и изъяты множественные металлические элементы со следами термического воздействия», - сообщил белорусский государственный пограничный комитет.

Его слова привело ТАСС. Это далеко не первый подобный случай. Пограничники в этой стране уже неоднократно пресекали попытки украинских БПЛА проникнуть на территорию Беларуси.