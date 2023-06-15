Наши разведчики нашли множество оружия Североатлантического альянса после отступления украинских диверсантов из Белгородской области. Политолог Денис Батурин дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, даже после данных фактов западные государства продолжат поддержку Незалежной во лжи о том, их оружие не используется для атак по российской территории.

Эксперт уточнил, что они станут утверждать, что поставка Украине оружия ведется для защиты, но тут же они говорят обратное: Киев может использовать оружие по своему усмотрению.

По мнению политолога, это все не больше, чем демонстративность, намеренный акт для создания медийной картинки.