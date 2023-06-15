Политолог Батурин прокомментировал факты брошенного оружия НАТО в Белгородской области
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Наши разведчики нашли множество оружия Североатлантического альянса после отступления украинских диверсантов из Белгородской области. Политолог Денис Батурин дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, даже после данных фактов западные государства продолжат поддержку Незалежной во лжи о том, их оружие не используется для атак по российской территории.
Эксперт уточнил, что они станут утверждать, что поставка Украине оружия ведется для защиты, но тут же они говорят обратное: Киев может использовать оружие по своему усмотрению.
По мнению политолога, это все не больше, чем демонстративность, намеренный акт для создания медийной картинки.