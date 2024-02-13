Политолог Клинцевич считает, что Зеленский выступает в роли Гитлера на уровне крушения
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам политолога Андрея Клинцевича, кадровые перестановки в командовании украинской армии свидетельствуют о том, что президент Незалежной решил руководить войсками напрямую. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Зеленский убрал всех, кто стремился этому препятствовать.
По мнению эксперта, это напоминает поведение Гитлера на стадии крушения.
Он отметил, что примером этого служит ситуация в бывшим главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным.