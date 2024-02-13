Политолог Клинцевич считает, что Зеленский выступает в роли Гитлера на уровне крушения

По словам политолога Андрея Клинцевича, кадровые перестановки в командовании украинской армии свидетельствуют о том, что президент Незалежной решил руководить войсками напрямую. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Зеленский убрал всех, кто стремился этому препятствовать.

По мнению эксперта, это напоминает поведение Гитлера на стадии крушения.

Он отметил, что примером этого служит ситуация в бывшим главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным.