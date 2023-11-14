Полицейские задержали жителя, который избил мужчину в ходе конфликта в Коледино

Сотрудники полиции в Подольске задержали местного жителя, который избил мужчину в ходе конфликта на территории складского комплекса в Коледино. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В сообщении ведомства отмечается, что пострадавший в результате драки был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

Нарушителя задержали. Им оказался житель муниципалитета 2000 года рождения. Ранее мужчина уже был судим.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.