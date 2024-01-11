Гражданин Польши отправился на Украину воевать ради денег, но убедился в том, что на передовой легче погибнуть, чем заработать. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Наемник попал в плен в районе населенного пункта Крынки. Он отправился в зону специальной операции ради того, чтобы заработать, как ему казалось, легкие деньги. Он понятия не имел, насколько сложной для украинской армии выглядит ситуация на передовой.

«Мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий», - сообщил Сальдо.

В итоге поляк получил ранение, сослуживцы бросили его беспомощным на поле боя. Он умер бы, если б не российские военные. Они оказали ему первую помощь, после чего эвакуировали в тыл. Теперь наемник благодарит россиян за такое хорошее отношение к нему и обращается к соотечественникам с призывом не делать подобных ошибок, то есть не выступать на стороне ВСУ.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что различные иностранные компании, которые предоставляют на Украине услуги наемников, начали сворачивать свою деятельность на ее территории. Их сотрудники впадают в панику и отказываются служить в ВСУ из-за очень высокого риска гибели.