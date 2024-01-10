Причиной для тревог иностранцев в ВСУ стали мощнейшие российские удары. Об этом сообщило издание dikGAZETE.

Журналисты отметили, что целый ряд зарубежных компаний, предоставляющих услуги наемников, решили свернуть свою деятельность. Они перестали получать доходы от своей деятельности, поскольку их представители гибнут в результате противоборства с ВС РФ. Авторы отметили в своей статье, что западное вооружение, которое поставляется Киеву, не успевает достойно выступить на полях сражений.

«Натовское оружие, поставляемое на Украину через Польшу, мгновенно уничтожалось и продолжает уничтожаться российскими ракетами», - заявили создатели материала.

Наемники впадают в панику и покидают Украину, а ВСУ остается только терроризировать мирное население, поскольку они окончательно потеряли возможность вести наступательные действия.

В последнее время проблемы, появившиеся у Киева, описывают даже лояльно настроенные к ним западные представители. В частности, эксперты из Кильского института мировой экономики отметили заметное снижение потока тяжелых вооружений со стороны союзников. ВСУ стали получать гораздо меньше танков и крупнокалиберных орудий, чем им было обещано.