Пожизненно осужденный убийца и черный риелтор потребовал денег от ФСИН

Mash: осужденный на пожизненное потребовал МРОТ и компенсацию за пыль от ФСИН

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Бывший черный риелтор Тельман Сайфаев, отбывающий пожизненный срок в знаменитой колонии «Белый лебедь» за жестокую расправу над 11 людьми, попытался через суд взыскать с ФСИН компенсацию и недоплаченную, по его мнению, зарплату. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Mash.

Причиной обращения в суд стали финансовые и бытовые претензии арестанта. Занимая должность на швейном производстве колонии, Сайфаев зарабатывал около ₽3,5 тыс. в месяц, хотя рассчитывал получать зарплату не ниже МРОТ. Посчитав это ущемлением своих прав, он подал иск с требованием выплатить ему ₽169 тыс. задолженности, а также ₽100 тыс. в качестве моральной компенсации. В придачу сиделец пожаловался на отсутствие вентиляции в цеху, прокуренные туалеты и необходимость обедать среди швейной пыли и ниток.

Однако судейские арбитры встали на сторону администрации учреждения. В ходе разбирательства выяснилось, что скромные доходы сидельца связаны с элементарным невыполнением установленных норм выработки. Другие жалобы на суровые условия труда также не нашли подтверждения, в результате чего в выплате ₽269 тыс. истцу было полностью отказано.

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