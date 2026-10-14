Трое пьяных незнакомцев жестоко избили школьника

Бастрыкин взял на контроль избиение подростка на остановке в Новокузнецке

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения на подростка в Кузбассе — история о жестоком избиении 14-летнего мальчика в Новокузнецке получила сильную федеральную огласку. Об этом сообщает VSE42.RU.

О случившемся стало известно из соцсетей: 10 октября подросток пострадал у остановки в Новоильинском районе, о чем написала его родственница. По данным из сети, на мальчика напали трое пьяных незнакомцев. Ребенка увезли в больницу с серьезными травмами, и теперь врачи борются за его зрение. Родные просили огласки и обратились в прокуратуру.

Реакция ведомств не заставила себя ждать. Полиция Кузбасса устанавливает нападавшего, Следком региона возбудил уголовное дело о хулиганстве, а прокуратура Новоильинского района начала проверку. Теперь к делу подключился и глава СК: он поручил руководителю кузбасского управления Бэликто Базарову доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

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