Предварительной причиной разрушения части дома в Астрахани стал ремонт квартиры

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Астраханской области, причиной стал ремонт одной из квартир. В результате – была повреждена несущая конструкция.

Трагический инцидент произошел вечером, 16 ноября на площади Привокзальной. Два подъезда были обрушены. По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, погибла одна женщина. На месте происшествия продолжаются оперативно-спасательные работы. Под завалами могут находиться люди. Одна из квартир, как сообщал руководитель региона, была пустой.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», – говорится в сообщении СУ СК по региону.

После инцидента глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ранее один из очевидцев сообщил местной службе МЧС, что на доме видна трещина.

Также появлялась версия со взрывом бытового газа, однако власти Астраханской области ее не рассматривают. Проверки по факту случившегося продолжаются.

Как отметил глава Министерства здравоохранения региона Александр Буркин, для жителей организованы необходимые места в больнице при необходимости.