Прокуратура начала проверку по факту отравления постояльцев подмосковного отеля
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Прокуратура Московской области начала проверку после публикации в СМИ информации об отравлении отдыхающих в загородном отеле в Солнечногорске.
По данным журналистов, инцидент произошел в августе этого года. Компания девушек прибыла в отель и через несколько часов после заезда гости пожаловались на ухудшение состояния здоровья.
Впоследствии одна из пострадавших попала в больницу с признаками отравления, передает пресс-служба надзорного ведомства.
Проверку проводит Солнечногорская городская прокуратура. Представители Роспотребнадзора уже отобрали необходимые для исследования пробы.