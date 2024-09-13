Прокуратура начала проверку по факту отравления постояльцев подмосковного отеля

Прокуратура Московской области начала проверку после публикации в СМИ информации об отравлении отдыхающих в загородном отеле в Солнечногорске.

По данным журналистов, инцидент произошел в августе этого года. Компания девушек прибыла в отель и через несколько часов после заезда гости пожаловались на ухудшение состояния здоровья.

Впоследствии одна из пострадавших попала в больницу с признаками отравления, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверку проводит Солнечногорская городская прокуратура. Представители Роспотребнадзора уже отобрали необходимые для исследования пробы.