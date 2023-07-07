Прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars на финансирование украинской армии. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС .

Собеседник агентства добавил, что прокуратура также проверяет данного производителя, который специализируется на изготовлении продуктов питания и кормов для животных, на предмет соответствия уплаченных в российскую казну налоговых отчислений.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Хабаровском крае местного жителя за финансирование ВСУ. Мужчина переводил деньги через граждан Украины на счет одной из благотворительных организаций.