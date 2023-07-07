Прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars на предмет финансирования ВСУ
ТАСС: прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на предмет финансирования ВСУ
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars на финансирование украинской армии. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что прокуратура также проверяет данного производителя, который специализируется на изготовлении продуктов питания и кормов для животных, на предмет соответствия уплаченных в российскую казну налоговых отчислений.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Хабаровском крае местного жителя за финансирование ВСУ. Мужчина переводил деньги через граждан Украины на счет одной из благотворительных организаций.